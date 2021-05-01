Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова отпустили из полиции под обязательство о явке. Он рассказал агентству «Интерфакс», что должен явиться в отделение 19 мая для составления протокола. Ему вменяют административную статью о нарушении правил проведения митинга. Оппозиционер был задержан этим утром в районе Манежной площади, где представители левых сил, в том числе КПРФ проводили первомайскую акцию. Сам Удальцов отметил, что не принимал в мероприятии никакого участия.

Лидер «Левого фронта» с 2018 года находится под административным надзором. Действие ограничительной меры заканчивается в августе следующего года.