В Иерусалиме ожидают схождения благодатного огня. В Старом городе действуют ограничения, связанные с коронавирусом, хотя по сравнению с прошлым годом они несколько смягчены. По данным местной полиции, которые приводит агентство ТАСС, на саму церемонию допустили 2,5 тысячи паломников. В храм разрешили зайти только тем, кто предъявил справки об отсутствии коронавируса или «зеленый паспорт» вакцинации.

Благодатный огонь из храма Гроба Господня в аэропорт доставит делегация российских дипломатов. Затем святыня будет передана представителям фонда Андрея Первозванного.