Актриса из сериала «Игра престолов» обвинила рок-музыканта Мэрлина Мэнсона в изнасиловании. Об иске сообщает британская телерадиокомпания «Би-би-си». Эсме Бьянко утверждает, что в 2009 году артист пригласил ее в Лос-Анджелес для съемок музыкального клипа и после приезда в США ей пришлось остаться в его доме. В течение четырех дней, по словам истицы, Мэнсон лишал ее еды и сна, а также принуждал употреблять наркотики и алкоголь и склонял к сексу, сопровождавшемуся насилием и унижением достоинства.

Несколько месяцев назад обвинение в насилии в отношении Мэнсона выдвинула актриса Рейчел Вуд, сыгравшая в сериале «Мир Дикого Запада». За этим последовали многочисленные иски от других женщин.