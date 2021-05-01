Представители КПРФ провели первомайскую акцию в центре Москвы. Несмотря на запрет властей на массовые демонстрации, в партии решили не отменять возложение цветов к нескольким памятникам.

Сторонники левых сил начали собираться на Манежной площади примерно за час до начала акции. Традиционно в колонне большая часть символики была связана с КПРФ: по ним можно было увидеть, что в столицу приехали, в том числе, коммунисты из Тулы и Клина. Но также были многочисленными и флаги движения «Левый фронт». Его координатор Сергей Удальцов при этом оказался задержан и был доставлен в ОВД «Китай-Город», где, по его словам, на него составили протокол о нарушении правил проведения митинга. Но в остальном же полиция никак не вмешивалась в происходящее: лишь просила соблюдать социальную дистанцию и надевать маски, что, впрочем, получалось не у всех. Без средств защиты были и руководители КПРФ, в том числе лидер партии Геннадий Зюганов.

Участники акции возложили цветы к Могиле неизвестного солдата и памятникам Георгию Жукову и Карлу Марксу. Эта церемония, как уверяют в партии, была согласована с властями, в отличие от шествия. Впрочем, отмену традиционной демонстрации некоторые сторонники КПРФ восприняли негативно. Пенсионерка, не назвавшая своего имени, считает, что коммунистам необходимо было позволить пройтись привычным в последние годы маршрутом.

Тем не менее, в ходе акции никаких лозунгов люди не скандировали.

Ранее Зюганов призывал власти не мешать проведению акций к праздникам 1 и 9 мая, при этом обещая соблюдать все «медицинские предписания».