Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова объявила голодовку. Как рассказала «Эху» ее мать Анна Ходырева, ее дочь требует сделать ее процесс открытым для общественности и не затягивать разбирательство.

Ходырева также напомнила о требовании ее дочери допустить на процесс общественного защитника.

Цветкову обвиняют в распространении порнографии в интернете из-за ее проекта «Женщина не кукла». Следствие по делу идет уже два года. Недавно суд начал рассматривать дело по существу, но заседания проходят не чаще раза в месяц. Долгое время активистка находится под подпиской о невыезде.