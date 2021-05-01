Президенты Киргизии и Таджикистана договорилось создать комиссию по ревизии военной техники на границе. Пресс-служба киргизского лидера сообщает, что в ходе телефонной беседы главы государств выразили уверенность в скорейшем урегулировании конфликта. Таким образом эскалация в регионе немного снизилась.

Между тем еще этим утром редактор киргизского издания Kloop Эльвира Султанмурат сообщала «Эху» о продолжающихся военных действиях на границе.

Султанмурат отметила также, что сегодня и завтра в Киргизии объявлен траур по погибшим. Общее число жертв оценивается в 40 человек, еще свыше 200 пострадали.

Таджикская сторона продолжает стягивать личный состав силовых структур и военную технику в район границы с Киргизией. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.