Около четверти миллиона человек согласно данным Росстата умерли в нашей от коронавируса с начала пандемии

Около четверти миллиона человек согласно данным Росстата умерли в нашей стране с коронавирусом с начала пандемии. При этом за последний месяц избыточная смертность населения по сравнению с годом ранее выросла примерно на 25 процентов.

В марте в нашей стране умерли почти 24 тысячи человек, которым поставили диагноз коронавирус, подсчитали в Росстате. Это примерно столько же, сколько месяцем ранее. По данным ведомства за первые три месяца в стране по разным причинам, вызванных не только ковидом, ушли из жизни больше 580 тысяч человек, тогда как в первом квартале прошлого года 460 тысяч. Таким образом, смертность в этом году сразу выросла на 120 тысяч – это сопоставимо с населением целого города Серпухов или Назрани. Год пандемии по данным Росстата унёс жизни 250 тысяч жителей страны. Это третий показатель в мире по числу смертей от ковида после США и Бразилии. При этом стоит отметить, что данные Росстата серьёзно расходятся с цифрами, которые представляет правительственный штаб по борьбе с коронавирусом. Согласно ему число смертей от коронавируса к концу апреля достигло 110 тысяч, это в два с лишним раза меньше. Расхождения в цифрах объясняют тем, что в статистику оперативного штаба включают только те случаи смерти, при которых коронавирусная инфекция признана главной причиной летального исхода. Между тем независимые демографы утверждают, что избыточная смертность на конец апреля в России составила около 500 тысяч человек.

По данным оперативного штаба всего в России коронавирусом заразились более четырех миллионов восьмисот тысяч человек. Наша страна занимает шестое место в мире по числу инфицированных.

Заведующий международной лаборатории исследования населения и здоровья ВШЭ Евгений Андреев сказал «Эху», что демография некоторых регионов могла сильно пострадать из-за коронавируса.

Андреев уточнил, что данные Росстата предварительные, и пока в них нет возраста.

За последние сутки в России, по подсчетам властей, выявили еще более 9 тысяч зараженных коронавирусом. Наивысший прирост, традиционно, выявлен в Москве – более 3200 человек.

Умерли 392 зараженных – чуть меньше, чем накануне.

На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попова снова призвала россиян сделать прививку от коронавируса.

По словам Поповой, российские вакцины защищают от всех известных мутаций вируса.