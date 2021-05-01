На Камчатке после скандала, связанного с публикацией в инстаграме, уволилась чиновница. Из сообщения на сайте регионального правительства следует, что пост министра туризма, который занимала Наталья Максименко, занял Владимир Русанов.

Чиновница возглавила ведомство прошлым летом. В августе она получила от губернатора выговор из-за коррупционного скандала в подконтрольной ей структуре, а в январе этого года опубликовала пост, в котором призвала не тратить энергию впустую на «энергетических вампиров», «токсичных людей» и «прочий сброд». В сети предположили, что таким образом Максименко отреагировала на критику в свой адрес.