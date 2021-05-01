Евгений Плющенко объявил о прекращении контракта с Александрой Трусовой. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию написал в своем инстаграме, что это произошло по обоюдному желанию сторон. Фигуристка возвращается в школу «Самбо-70», где она работала под руководством Этери Тутберидзе.

Бронзовая медалистка мирового первенства перешла в группу Плющенко в мае прошлого года.