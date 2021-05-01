Крупные российские спортивные издания бойкотировали ЦСКА из-за недопуска на матч журналиста, критиковавшего клуб

Крупные российские спортивные интернет-издания бойкотировали ЦСКА из-за недопуска на матч журналиста, критиковавшего клуб. Представители сайтов Sports.ru и «Чемпионат» отказались посещать сегодняшнюю игру между армейцами и «Уфой» и не будут писать новостей о команде за исключением сообщения о результате матча.

Ранее ЦСКА не стал аккредитовывать корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова, написавшего текст «Мы теряем прежний ЦСКА». В ответ команда на своем сайте опубликовала заявление с обвинением «ряда журналистов и провокаторов» в нагнетании ситуации, создании негативного фона вокруг клуба и дезинформации болельщиков и футбольной общественности.