В Хабаровске после аварии с участием автобуса возбудили уголовное дело. Три человека погибли. Местные власти объявили режим ЧС для выплат семьям жертв и пострадавшим. Об этом сказал временный губернатор региона.

ДТП произошло минувшей ночью. Автобус с 32 пассажирами и 2 водителями выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Трех пострадавших с тяжелыми повреждениями госпитализировали в Хабаровск с помощью вертолета. Как сообщает агентство «Интерфакс», некоторым понадобится операция. Водитель автобуса задержан. Решается вопрос о его аресте.