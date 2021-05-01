Таджикистан и Киргизия начали переговоры по демаркации границы. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в таджикских силовых структурах. Встреча проходит в формате межправительственных комиссий. Ранее стало известно, что президенты двух стран провели телефонный разговор на фоне обострения ситуации. лидеры обсудили полное прекращение огня и отвод войск.

В Бишкеке сегодня обвинили соседнюю стану в возобновлении обстрелов. В Душанбе это отрицают. Ситуация на границе обострилась на днях. Конфликт в районе водозабора, который каждая из сторон считает своим, перерос в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. По последним данным общее число жертв около 40, еще свыше 200 пострадали.