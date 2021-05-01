Четырьмя матчами открывается 28 тур чемпионата России по футболу.

Они в большей мере будут касаться борьбы за места в Еврокубках. 4 команды имеют по 46 очков и делят места с 4 по 7-ое. Двум из них предстоит играть друг против друга. В Казани встречаются Рубин и Динамо. Неделю назад оба коллектива уступили. Казанцы провалившему сезон Краснодару, а москвичи – Химкам, так что любой исход вероятен. У каждого из соперников есть очевидные козыри, вопрос в том, кто использует их лучше. ЦСКА, который тоже находится в означенной группе, встречается с Уфой, для которой это тоже матч жизни. Пока сохраняется весомый шанс отправиться в ФНЛ. Всего на два очка отстает идущий 15-ым Ротор, который принимает сегодня Ахмат. Что же до армейцев, то новый тренер Ивица Олич очков команде пока не принес. Зато сможет сыграть удаленный в матче со Спартаком Ильзат Ахметов, которому отменили красную карточку. Без него наскрести состав будет непросто. Слишком много травмированных.

Сегодня состоится и южное дерби. Краснодар принимает на своем поле Сочи.