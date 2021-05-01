Китайская социальная сеть TikTok как утверждает агентство Bloomberg начала удалять видео с критикой российских властей. Перед этим Кремль попросил Пекин помочь в борьбе с распространением таких материалов.

На цензуру в соцсети пожаловались несколько российских популярных тиктокеров. По словам одного из них, студента-политолога из Петербурга Михаила Петрова, у него 250 тысяч подписчиков, из его аккаунта пропали видео с критикой президента и правительства России и упоминания протестов. Исчез и ролик, в котором Джо Байден в эфире канала ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей, пишет агентство Bloomberg. На удаление роликов с критикой российских властей жалуются и другие пользователи TikTok. Некоторые аккаунты даже блокируют, отмечает агентство. Соцсеть как сообщил Bloomberg российский чиновник, знакомый с ситуацией, начала удалять нежелательный контент после просьбы Кремля к китайским властям. Собеседник назвал меры эффективными, поскольку популярные пользователи TikTok будут бояться потерять доход из-за видео с критикой властей. В соцсети агентству сказали, что компания не меняла политику, удаление каких-либо видео возможно лишь после запросов госорганов. При этом в компании признали, что с января количество запросов выросло.

Перед акциями протеста в поддержку Алексея Навального в январе TIkTok, как отмечали СМИ, стал главной протестной социальной сетью. Пользователи массово записывали ролики с призывами присоединиться к протестам — их в тиктоке посмотрели десятки миллионов раз. Соцсеть в прошлом месяце оштрафовали на 2 с половиной миллиона рублей.