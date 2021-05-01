На Ставрополье объявили траур по погибшим в ДТП детям. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Глава региона поручил оказать семьям погибших и пострадавшим материальную помощь.

Накануне вечером на трассе Светлоград-Ставрополь грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали 18 девочек – участниц баскетбольной команды из спортивной школы олимпийского резерва. Пять из них погибли, девять пострадали.

Предварительно причиной называют неудачный обгон легковушкой грузовика, который во время экстренного торможения опрокинулся на микроавтобус. По факту ДТП возбуждены уголовные дела.