В России за сутки, по подсчетам властей, выявили еще более 9 тысяч зараженных коронавирусом. Согласно статистике, которую приводит оперативный штаб, число инфицированных превысило вчерашние показатели на полтысячи. Наивысший прирост, традиционно, в Москве – более 3200 человек.

Умерли 392 зараженных – чуть меньше, чем накануне.

На этом фоне глава Роспотребнадзора Анна Попов снова призвала россиян сделать прививку от коронавируса.

По словам Поповой, российские вакцины защищают от всех известных мутаций вируса.

Накануне обновленную статистику представил Росстат. Согласно данным ведомства, в стране в марте умерло почти 24 тысячи человек с коронавирусом. Всего в России за год пандемии скончалась четверть миллиона зараженных.