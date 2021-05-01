Пентагон отменяет проекты по строительству стены на мексиканской границе. Эти деньги направят на финансирование школ для детей военнослужащих, военное строительство за рубежом и на счета Национальной гвардии США. Об этом сказал представитель американского Министерства обороны Джамал Браун. Часть средств также пойдет на устранение экологиечского ущерба, связанного с возведением стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы.
Президент Джо Байден в начале года приостановил строительство стены на границе, а позже отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о финансировании проекта.
Пентагон отменяет проекты по строительству стены на мексиканской границе
Пентагон отменяет проекты по строительству стены на мексиканской границе. Эти деньги направят на финансирование школ для детей военнослужащих, военное строительство за рубежом и на счета Национальной гвардии США. Об этом сказал представитель американского Министерства обороны Джамал Браун. Часть средств также пойдет на устранение экологиечского ущерба, связанного с возведением стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы.