Пентагон отменяет проекты по строительству стены на мексиканской границе. Эти деньги направят на финансирование школ для детей военнослужащих, военное строительство за рубежом и на счета Национальной гвардии США. Об этом сказал представитель американского Министерства обороны Джамал Браун. Часть средств также пойдет на устранение экологиечского ущерба, связанного с возведением стены, в частности на создание дамб и борьбу с эрозией почвы.

Президент Джо Байден в начале года приостановил строительство стены на границе, а позже отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о финансировании проекта.