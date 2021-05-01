Прокуратура назвала предварительной причиной пожара с 8 погибшими в Прикамье неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в частном одноэтажном деревянном доме. Среди погибших двое детей. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работают криминалисты, эксперт пожаро-техник и руководитель местного следственного управления.