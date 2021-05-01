Владимир Путин подписал закон о квоте для социальной рекламы в интернете. В соответствии с законом, который подписал президент, сайты и владельцы рекламных сетей обязаны выделить под эти цели по меньшей мере 5% площади или времени. Исключения есть для интернет-страниц СМИ.

Нововведения разработали члены думского комитета по информационной политике. Под действие закона не подпадают сайты, у которых меньше 100 тысяч посетителей в сутки. В основном норма направлена на крупные IT-компании, в том числе «Яндекс», Mail.ru и Facebook.