С сегодняшнего дня россияне, прибывающие из-за границы, должны дважды тестироваться на коронавирус. Первый ПЦР-тест нужно сделать в течение 3 дней с момента прибытия, следующий – в течение пяти. Согласно новым правилам каждый путешественник обязан до въезда в страну заполнить анкету для пограничного санитарного контроля и до получения результата теста находиться на карантине по месту жительства или пребывания.