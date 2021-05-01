С сегодняшнего дня россияне, прибывающие из-за границы, должны дважды тестироваться на коронавирус. Первый ПЦР-тест нужно сделать в течение 3 дней с момента прибытия, следующий – в течение пяти. Согласно новым правилам каждый путешественник обязан до въезда в страну заполнить анкету для пограничного санитарного контроля и до получения результата теста находиться на карантине по месту жительства или пребывания.
2021-05-01T11:31:21+03:00
2021-05-01T11:35:58+03:00
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11:31, 01 мая 2021
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