Президенты Киргизии и Таджикистана провели телефонный разговор на фоне обострения ситуации на границе. Пресс-служба таджикского лидера сообщает, что главы государств обсудили полное прекращение огня и отвод войск.

В Бишкеке между тем говорят об эвакуации почти 30 тысяч граждан из зоны конфликта. Сегодня там обвинили соседнюю стану в возобновлении обстрелов. В Душанбе это отрицают. Ситуация на границе обострилась на днях. Конфликт в районе водозабора, который каждая из сторон считает своим, перерос в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения.