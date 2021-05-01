Киргизские власти сообщают о возобновлении конфликта на границе с Таджикистаном. Тем временем количество жертв уже прошедших столкновений выросло до 33.

В пограничной службе Киргизии объявили, что таджикские военные этим утром открыли огонь по жилым домам в местности Арка на юго-западе республики. В ведомстве уточнили, что жители этого села были заранее эвакуированы. Пограничники утверждают, что сейчас они заняли оборонительные позиции.

В ведомстве также сообщали, что таджикская армия подводит к границам военную технику, но другая сторона это отрицает. Источник ТАСС в таджикских силовых структурах отметил, что техника находится на исходных позициях, согласно достигнутым ранее договорённостям. Собеседник агентства добавил, что ситуация на границе сейчас относительно спокойная.

Столкновения начались в минувший четверг. Местные жители начали драку из-за того, что им кажется будто киргизские власти нечестно распределяют воду с пункта, построенного еще в советское время. В начале столкновениях участвовали жители сёл, расположенных у границы, а затем к ним присоединились и военные.

После распада Советского союза у Таджикистана и Киргизии остались десятки спорных участков. Значительная часть границы между государствами демаркирована до сих пор.