ЛГБТ-активистка, которую обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети, объявила голодовку

Художница и ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, которую обвиняют в распространении порнографии из-за рисунков в соцсети В контакте, объявила голодовку.

Открыть судебный процесс, не затягивать его и допустить общественного защитника. Эти требования выдвинула властям ЛГБТ-активистка. Государство в лице прокуратуры, судей и ФСБ Юлия Цветкова попросила, цитирую «быть мужиком». Осудить её, если поставлена такая задача или оправдать. Причины, по которым заседания сразу закрыли от прессы и слушателей, художница из Комсомольска-на-Амуре назвала надуманными. О своих требованиях и начатой голодовке она рассказала на странице мамы в фейсбуке. Цветкова несколько месяцев находилась под домашним арестом, а в марте с неё взяли подписку о невыезде. Художницу и ЛГБТ-активистку обвиняют в распространении порнографии, в том числе среди несовершеннолетних. Поводом стали рисунки с изображением женских тел, их Цветкова опубликовала в своём сообществе в соцсети В контакте. Прокуратура утвердила обвинительное заключение только с четвёртого раза. Проверку начали после жалобы борца с ЛГБТ Тимура Булатова. Он утверждал, что Цветкова распространяет порнографию. Ранее её штрафовали из-за рисунков и текстов в поддержку однополых семей, обвинив в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Цветковой грозит от двух до шести лет колонии. Прекратить уголовное дело против художницы призвали несколько международных правозащитных организаций, в их числе Amnesty International.