Полиция накануне пришла в отделение «СПИД.Центра» в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте фонда, поводом стал показ короткометражного фильма «Фанаты». Сотрудница столичного МВД пояснила, что в отделение поступила жалоба о том, что «СПИД.Центр» якобы организовал показ картины о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. В фонде заверили, что проверяли документы у всех зрителей. Полиция, взяв объяснения у сотрудников центра уехала.

Показ «Фанатов» на прошлой неделе должен был состояться на Московском международном кинофестивале, однако короткометражку с программы без объяснения причин убрали.