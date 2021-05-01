ВОЗ одобрила пятую по счету вакцину от коронавируса. В список препаратов, рекомендованных для экстренного использования, была включена разработка компании Moderna. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Специалисты разрешили применять ее для пациентов старше 18 лет. По оценке ВОЗ, эффективность вакцины превышает 94%. Безопасность Moderna в начале марта подтвердил европейский регулятор. При этом американские врачи указывали на кожные воспаления и высыпания более чем через десять дней, как на редкий побочный эффект вакцины.