Евросоюз предупредил Россию об ответе на санкции. На сайте ЕС говорится, что решение Москвы запретить въезд восьми европейским чиновникам является «последней яркой демонстрацией того, как Россия выбрала конфронтацию вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию двусторонних отношений».

О включении европейских чиновников в так называемый «черный список» МИД сообщил накануне. Это стало ответом на санкции, введенные из-за преследования Алексея Навального и нарушения прав человека.