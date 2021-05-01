Путин подписал закон о штрафах за публикацию материалов СМИ, которые власти считают иноагентами, без указания статуса

Владимир Путин подписал закон о штрафах за публикацию в прессе материалов СМИ, которые власти считают иностранными агентами, без указания их статуса.

Штраф до двух с половиной тысяч рублей для журналистов и 50-ти тысяч для организаций грозит за распространение материалов СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки. В список, где уже есть Радио свобода и ряд её проектов, а также Голос Америки и ещё несколько западных средств массовой информации, российский Минюст на прошлой неделе включил интернет-издание Медуза. Помимо этого СМИ-иноагентами было признано несколько человек, в их числе правозащитник Лев Пономарёв. Тот же закон грозит штрафом людям, которые незаконно используют на массовых акциях отличительные признаки представителя СМИ. Они могут обеднеть на сумму до 30-ти тысяч рублей. Владимир Путин вчера также подписал законы об отмене так называемого «дня тишины» при многодневном голосовании и запрете госслужащим и военным иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Помимо этого выплата больничных и пособий по материнству со следующего года будет происходить напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Наконец запретят изымать домашних животных за долги. Речь идёт о питомцах, не задействованных в предпринимательской деятельности.

Президент также ввёл обязательную пятипроцентную квоту на размещение в интернете социальной рекламы и разрешил вводить запрет на срок до трёх месяцев на строительные работы там, где обнаружены останки советских солдат или захоронения времён Великой Отечественной войны.