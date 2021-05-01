Одни из ведущих спортивных СМИ России объявили бойкот футбольному клубу ЦСКА. Причиной стал отказ в аккредитации на матч с участием «красно-синих» журналисту интернет-издания «Чемпионат».

Бойкот предполагает, что корреспонденты «Чемпионата» и присоединившегося к нему интернет-издания Sports.ru не будут выпускать о ЦСКА никаких материалов. Исключение – лишь новостные сообщения о результатах матчей. Издания заявили о препятствии журналистской деятельности со стороны ЦСКА и сообщили, что добиваются аккредитации всех своих журналистов на матчи команды – именно тогда, согласно совместному заявлению, они согласны прекратить бойкот.

Накануне журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил, что руководство ЦСКА не разрешило ему работать на матче «красно-синих» с Уфой. О причинах не сообщалось, но в начале недели корреспондент написал материал, в котором выразил мнение о ситуации в команде. В частности, Панков предположил, что ЦСКА может стать середняком футбольного чемпионата, а также со ссылкой на источники утверждал, что в руководстве клуба есть разногласия. В ответ на это «армейцы» настаивали, что в команде нет разлада, а также обвинили, как там выразились «журналистов и провокаторов» в попытке создать негативный фон вокруг клуба.

Очередной матч ЦСКА в рамках Российской Премьер-лиги должен состояться уже сегодня.