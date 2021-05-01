В этом марте по данным Росстата смертность в России была на четверть выше, чем в прошлом.

Всего в марте этого года умерла 191 тысяча россиян. Если сравнивать эту статистику с отчётом Росстата годичной давности, то по сравнению с тем же периодом в 2020-ом это на 25 процентов больше. Речь в этом случае идёт о всех умерших, вне зависимости от причины.

По этим данным, число умерших непосредственно от коронавируса в марте составило 17 с половиной тысяч. Получается, что жертвами эпидемии по подсчётам Росстата стали уже более 167-ми тысяч человек, это почти на пятьдесят тысяч больше, чем указано в ежедневных сводках оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19.

Избыточная смертность в отчёте отдельно не указано. В то же время, как отмечает британская медиакомпания «би-би-си» в марте она составила 19 процентов или тридцать тысяч человек. На прошлой неделе демограф Алексей Ракша утверждал, что за всю эпидемию избыточная смертность приблизилась к показателю в пятьсот тысяч жертв.

Эпидемия в России длится уже больше года. На этой неделе заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что завершиться она сможет где-то к ноябрю.