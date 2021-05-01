Президент Киргизии объявил национальный траур по погибшим во время столкновения на таджикской границе. Сегодня и завтра в самой стране и на зданиях ее дипломатических миссий за рубежом приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные программы, правительство должно принять меры помощи семьям погибших и пострадавшим.

Причиной столкновения на границе стало обострение спора о распределении водных ресурсов. Конфликт, который длился два дня, превратился в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Киргизия оценила свои потери в три десятка военнослужащих, Таджикистан – в три раза меньше.