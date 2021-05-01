В Сочи по делу о крупной взятке задержали главу одного из департаментов мэрии. На встрече в кафе директор местной строительной компании передал чиновнику и его знакомому 20 миллионов рублей, после чего в ситуацию вмешалась полиция, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным ведомства, деньги были частью взятки, которую предприниматель должен был заплатить в обмен на разрешение построить комплекс апартаментов в городе. В противном случае глава департамента архитектуры угрожал помешать проекту.