В Сочи по делу о крупной взятке задержали главу одного из департаментов мэрии. На встрече в кафе директор местной строительной компании передал чиновнику и его знакомому 20 миллионов рублей, после чего в ситуацию вмешалась полиция, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный Следственный комитет. По данным ведомства, деньги были частью взятки, которую предприниматель должен был заплатить в обмен на разрешение построить комплекс апартаментов в городе. В противном случае глава департамента архитектуры угрожал помешать проекту.
2021-05-01T09:32:11+03:00
2021-05-01T09:37:17+03:00
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09:32, 01 мая 2021
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