Российские власти выделят еще свыше 4,5 миллиардов рублей на программу туристического кэшбека. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги пойдут на возмещение 20% стоимости туров для тех, кто путешествует по России. Возврат на сумму не более 20 тысяч рублей начисляется лишь за поездки, оплаченные картой «Мир».

Программу запустили еще в прошлом году как одну из мер поддержуки туристической отрасли в пандемию. В апреле президент предложил продлить ее как минимум до конца года, а также возвращать родителям, оплатившим путевки в детские лагеря, половину стоимости.