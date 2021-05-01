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09:31, 01 мая 2021

Российские власти выделят еще свыше 4,5 миллиардов рублей на программу туристического кэшбека

Российские власти выделят еще свыше 4,5 миллиардов рублей на программу туристического кэшбека. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги пойдут на возмещение 20% стоимости туров для тех, кто путешествует по России. Возврат на сумму не более 20 тысяч рублей начисляется лишь за поездки, оплаченные картой «Мир».

Программу запустили еще в прошлом году как одну из мер поддержуки туристической отрасли в пандемию. В апреле президент предложил продлить ее как минимум до конца года, а также возвращать родителям, оплатившим путевки в детские лагеря, половину стоимости.


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