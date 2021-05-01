Вашингтон заявил о стремлении к более конструктивным отношениям с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен написал об этом в твиттере, добавив, что Россия при этом должна уважать свои международные обязательства. Глава американского внешнеполитического ведомства при этом осудил решение Кремля запретить въезд восьми чиновникам Евросоюза. Они были внесены в так называемый «черный список» накануне – в ответ на санкции ЕС из-за преследования Алексея Навального и нарушений прав человека.