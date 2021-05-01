Погранслужба Киргизии сообщает о перекрытии таджикской стороной дороги в Баткенской области. На территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники. Обстановка на границе характеризуется как относительно напряженная.

Ранее в Погранслужбе сообщили, что перестрелок за прошедшую ночь не зафиксировано.

Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – спорные участки территории, оставшиеся после распада Советского Союза. В результате последней стычки на этой неделе с киргизской стороны пострадали более 30 человек погибли, свыше 150 пострадали. 1-2 мая в республике объявлен траур.