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09:04, 01 мая 2021

Погранслужба Киргизии сообщает о перекрытии таджикской стороной дороги в Баткенской области

Погранслужба Киргизии сообщает о перекрытии таджикской стороной дороги в Баткенской области. На территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники. Обстановка на границе характеризуется как относительно напряженная.
Ранее в Погранслужбе сообщили, что перестрелок за прошедшую ночь не зафиксировано.

Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – спорные участки территории, оставшиеся после распада Советского Союза. В результате последней стычки на этой неделе с киргизской стороны пострадали более 30 человек погибли, свыше 150 пострадали. 1-2 мая в республике объявлен траур.


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