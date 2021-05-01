Традиционной первомайской демонстрации сегодня в ряде российских городов не будет.

Нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране привела к тому, что шествие и праздники решили отменить.

В частности, в Москве помимо Демонстраций, запретили и проведение субботников. В противном случае в ближайшее время, как уверен заместитель столичного мэра Петр Бирюков, в городе снова будет наблюдаться вспышка заболеваемости опасной инфекцией.

Коронавирус также стал причиной отмены традиционных гуляний в Приморском крае, Туве, Свердловской и Архангельской областях, Воронеже, Тюмени и Самаре. В последней, как рассказал глава региона Дмитрий Азаров, все же постараются создать праздничное настроение. Так, парки и скверы украсят, включат фоновую музыку и дадут старт сезону фонтанов.

В Ижевске хоть и отменили шествие трудовых коллективов, но праздник гражданам все же решили устроить. На центральной площади города состоится концерт.

Шествия, посвященные Дню Весны и Труда, проходят по всей России ежегодно. Однако в прошлом году их также пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.