Пенсионерка в Саратове отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина за коррупцию и ложь. Чиновник подошел к ней во время прогулки по городу в сопровождении телекамер. Пожилая женщина пожаловалась на постоянную преступную деятельность со стороны властей.

В частности, пенсионерка упомянула низкие социальные выплаты и высокий уровень инфляции на фоне постоянных сообщений о коррупционных преступлениях.

Позже Володин в ходе встречи с саратовскими студентами рассказал об обязанности политиков и представителей органов власти держать свои обещания. Он заметил, что у граждан могут быть разные вопросы к политикам — приходится сталкиваться и с критикой. «Никого не замечать» для чиновника и политика было бы большой ошибкой, сказал Володин, добавив, что, когда пожилой человек хочет поговорить, надо выслушать и постараться сделать все, чтобы изменить ситуацию, помочь и сделать выводы.