Cуд запретил адвокату Ивану Павлову пользоваться мобильной связью, интернетом и общаться со свидетелями по его делу

Басманный суд запретил адвокату Ивану Павлову пользоваться мобильной связью, интернетом и общаться со свидетелями по его делу. Накануне Следственный комитет обвинил юриста в разглашении данных по делу журналиста Ивана Сафронова.

Судья Александр Васин полностью удовлетворил ходатайство следователя. Иван Павлов не сможет пользоваться средствами связи, общение ему разрешили только с близкими и СМИ. Адвоката и главу правозащитного проекта «Команда 29» обвинили в разглашении данных предварительного расследования по делу журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Павлову вменяют передачу СМИ копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и рассказ о секретном свидетеле в громком деле о госизмене. Заседание по мере пресечения вчера закрыли от прессы под предлогом того что суд закончил работу. Не пустили и нескольких адвокатов. В суде выяснилось: рапорт о якобы совершении Павловым преступления подписал директор ФСБ Александр Бортников. Адвоката задержали накануне утром. В его номере гостиницы в Москве, дома у родных в Петербурге и офисе «Команды 29» в северной столице вчера прошли обыски. На допрос в СК адвокат шел в статусе подозреваемого, а вышел оттуда обвиняемым. Павлов сообщил, что у него при обыске изъяли документы, представляющие адвокатскую тайну, а также мобильный телефон. Вину он не признаёт и связывает уголовное преследование с профессиональной деятельностью.

Павлов не раз защищал подозреваемых в госизмене, включая топ-менеджера РАО ЕЭС Карину Цуркан и учёного-физика Виктора Кудрявцева, который умер несколько дней назад. Он также представляет интересы соратников Алексея Навального, структуры которого столичная прокуратура обвиняет в экстремизме.