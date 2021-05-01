В Москву из Иерусалима сегодня должны привезти благодатный огонь

Самолёт российского посольства должен будет привезти во Внуково огонь из Храма гроба Господня в Иерусалиме. Организовывает доставку Фонд Андрея Первозванного. Там объявили, что в этом году, как и в прошлом, из-за эпидемии коронавируса массовую встречу огня в аэропорту проводить не будут. По приезду, его должны отвезти в Храм Христа Спасителя на патриаршее богослужение. Ожидается, что позже благодатный огонь получат 15 столичных храмов. Как сообщало агентство РИА «Новости», все желающие смогут «возжечь там свои лампады» ориентировочно с половины девятого вечера.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что дополнительных антикоронавирусных ограничений в это время вводить не будут. По ее словам, власти призвали глав религиозных конфессий применять те меры, «которые традиционно ими используются». Например, дезинфецировать помещения, соблюдать социальную дистанцию и обязывать прихожан носить маски.

Всего в этот день за благодатным огнём в Иерусалим прилетят делегации из одиннадцати стран. Помимо этого, специальные эмиссары должны будут доставить его в христианские общины Палестины и Иордании.