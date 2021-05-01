В Киргизии 1-2 мая объявлен национальный траур по погибшим на границе с Таджикистаном

Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба. Отмечается, что в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля «имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих». «Вооруженное столкновение привело и к существенному имущественному ущербу мирных граждан и юридических лиц», — подчеркивается в указе. По данным киргизского Минздрава, в результате конфликта погиб 31 житель Киргизии, пострадали более 120. Основную часть погибших составляют

гражданские лица. Во время столкновений были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, в том числе школа, погранзастава и пожарная часть. Из зоны противостояния эвакуированы около 10 тысяч человек.

