Уголовное дело возбуждено после аварии автобуса с тремя погибшими в Хабаровском крае

Водитель автобуса задержан. Решается вопрос о его аресте. В транспортной компании, которой принадлежит автобус, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашивается руководство и сотрудники предприятия.

Об этом сообщает Следственное управление по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Пассажирский автобус опрокинулся накануне вечером на трассе Лидога — Ванино. В салоне находились 32 пассажира и два водителя. Погибли три человека, число пострадавших возросло с 10 до 15, трое из них госпитализированы.