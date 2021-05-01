В Подмосковье с сегодняшнего дня вводится особый противопожарный режим

Жителям области теперь временно нельзя будет посещать леса, если их работа с этим не связана. Также запрещается разводить открытый огонь.

Это коснется и тех, кто на майских праздниках решит пожарить шашлыки, в том числе на своем приусадебном участке. Как пояснили в пресс-службе МЧС, сделать это можно будет только в случае безветренной погоды и при соблюдении норм безопасности. Так, мангал должен быть стационарным, и ставить его необходимо не ближе 5 метров от дома.

Также дачникам придется расчистить от мусора и сухой травы участок вокруг мангала в радиусе не менее 2 метров, и установить в открытом доступе песок или другие первичные средства пожаротушения. За нарушение установленного порядка вводятся штрафы.

По данным МЧС, в последние дни спасателям приходится выезжать на тушение возгораний травы более 200 раз в сутки.