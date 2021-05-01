При возвращении из-за границы в Россию теперь нужно будет дважды сдавать тесты на коронавирус

Раньше это было необходимо только для прибывающих из Турции и Танзании.

Вместо одного ПЦР-теста, россияне, которые возвращаются в страну, с сегодняшнего утра должны сдавать два. По требованиям Роспотребнадзора это необходимо сделать в течение пяти суток после приезда, причем между первым и вторым тестированием интервал должен составить не менее 24 часов. Люди обязаны будут сами загружать результаты на Единый портал государственных услуг. Об этом говорится в отдельном постановлении главного санитарного врача. В документе также сказано, что в российских аэропортах нужно организовывать выборочные проверки на COVID-19 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Еще до недавнего времени сдавать тесты на коронавирус должны были только те россияне, которые возвращались в страну на воздушном транспорте. Эту норму Роспотребнадзор отменил 15 апреля. Сейчас проходить тестирование нужно всем, за исключением членов экипажей самолётов, морских и речных судов, а также бригад поездов международного сообщения.

В апреле российские власти ограничили авиасообщение с Турцией до двух рейсов в неделю. Недавно вице-премьер Татьяна Голикова усомнилась, что эти ограничения снимут до июня и попросила туроператоров не продавать туда туры на этот период.