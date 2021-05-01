Суд назначил в качестве меры пресечения адвокату «Команды 29» Ивану Павлову запрет определённых действий

Басманный суд Москвы назначил в качестве меры пресечения адвокату правозащитного проекта «Команда 29» Ивану Павлову запрет определённых действий. Ему запретили пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться со свидетелями по его делу за исключением родственников. Накануне сотрудники ФСБ и следователи провели обыски в номере гостиницы в Москве, где остановился Павлов, в его квартире и даче в Санкт-Петербурге, а также в офисе «Команды 29». В отношении адвоката завели уголовное дело по статье «Разглашение данных предварительного расследования». По словам Павлова, обвинение связано с делом журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Однако Павлов считает, что с ним пытаются свести личные счеты.

Рапорт ФСБ по поводу Павлова в Следственный комитет подписал лично глава спецслужбы Александр Бортников.

Павлов участвует в нескольких делах, связанных со шпионажем и госизменой, он и «Команда 29» также представляют интересы структур Алексея Навального в суде по иску прокуратуры о признании экстремистскими организациями.



Ряд адвокатов опубликовал открытое письмо с требованием освободить задержанного коллегу Ивана Павлова и прекратить его уголовное преследование.

Адвокат Анна Ставицкая сказала, что авторы письма уверены, что задержание Ивана Павлова и обыски у него и его семьи «не имеют никакого процессуального смысла и не оправданы интересами расследования. Действия силовиков адвокаты назвали «процессуальным произволом.