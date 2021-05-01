В Индии за сутки выявлено свыше 400 тыс новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 3,5 тыс инфицированных

В Индии за сутки выявлено свыше 400 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались более 3,5 тысяч инфицированных. Это максимальные показатели с начала пандемии, сообщает Минздрав страны. Таким образом, число новых заболевших уже десятый день подряд превышает 300 тысяч.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, всего в стране зарегистрировано свыше 19 миллионов случаев COVID-19. 211 тысяч человек умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний.