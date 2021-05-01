2 сотрудника службы безопасности Афганистана погибли, 25 получили ранения в результате взрыва рядом с авиабазой Баграм

По меньшей мере два сотрудника службы безопасности Афганистана погибли, 25 получили ранения в результате взрыва рядом с авиабазой Баграм. Об этом сообщил в «Твиттере» телеканал «Толо ньюс» со ссылкой на источники. Подробности произошедшего не приводятся.