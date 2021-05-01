Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о стремлении США и союзников к конструктивным отношениям с Россией

«Но она должна выполнять свои международные обязательства», — написал он в Twitter. Госсекретарь также указал, что Вашингтон осуждают введенные Москвой санкции против чиновников ЕС. По мнению Блинкена, они являются «еще одной попыткой Москвы запугать критиков».

Ранее Россия в ответ на действия ЕС ввела санкции против восьми должностных лиц Европейского союза. Им запретили въезд на территорию России.