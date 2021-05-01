Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. По данным следствия, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в городе Кудымкаре. Площадь очага составляла 120 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций. Причина случившегося пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело. По данным источника Интерфакса, семья стояла на учете как малоимущая.
2021-05-01T07:31:04+03:00
2021-05-01T08:21:14+03:00
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07:31, 01 мая 2021
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