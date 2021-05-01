Восемь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону. По данным следствия, пожар произошел в одноэтажном деревянном доме в городе Кудымкаре. Площадь очага составляла 120 кв. м. Сейчас открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций. Причина случившегося пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело. По данным источника Интерфакса, семья стояла на учете как малоимущая.