Сильный ветер в провинции Цзянсу на востоке Китая стал причиной гибели 11 местных жителей, более 100 получили ранения и травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Наньтун. Отмечается, что в отдельных районах порывы ветра достигали 45 метров в секунду. Ветер нарушил работу местных линий электропередачи и разрушил ряд строений, повредив несколько автомобилей. По данным властей, в районе бедствия оказались около 3 тысяч человек, они были экстренно эвакуированы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

