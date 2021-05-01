18 человек стали жертвами пожара в больнице для больных коронавирусом на западе Индии

Об этом сообщила индийская газета «Хиндустан таймс» со ссылкой на полицию. Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание, передают РИА Новости. Как сообщает ТАСС, 12 пациентов погибли в огне или из-за отравления продуктами горения. Пока не ясно, остальные шесть погибли во время пожара или при транспортировке в другие больницы.