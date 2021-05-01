Индия начинает использовать препарат Спутник-V для вакцинации населения

На первом этапе индийцев будут вакцинировать уже привезенными в страну из России двумястами тысячами доз. К июню ожидается 5 миллионов ампул. Затем медикамент будут доставлять оптовыми партиями и расфасовывать уже на месте. И, наконец, на третьем ,Индия начнет производить Спутник-V на собственных предприятиях. В стране надеются выпускать до 70 процентов мирового объема Спутника-V. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Венкатеш Варма. Он выразил надежду, что препарат будет эффективен и против индийского штамма КОВИД-19. Тройная мутация по мнению некоторых ученых делает его невосприимчивым к антителам. Впрочем, в институте имени Гамалеи партнеров заверили, что препарат способен справиться и с этой разновидностью коронавируса. В Индии Спутник-V собираются комбинировать с АстраЗенека и другими вакцинами, чтобы найти наиболее эффективное сочетание.



Индия сейчас занимает первое место в мире по суточному приросту новых случаев коронавируса. Ежедневно КОВИД-19 обнаруживают более чем у 380 тысяч человек.